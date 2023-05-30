رحب عدد من الصناع بقرارات هيئة التنمية الصناعية أمس الاثنين الخاصة بحوافز وتيسيرات للمشروعات، وتخفيضات من الغرامات على المستثمرين، مع منحهم مهلة خاصة بالأراضى والوحدات الصناعية، مطالبين بضرورة إلغائها ومد المهلة بشكل أكبر، خاصة فى ظل الظروف الحالية.
مستثمرون: تيسيرات هيئة التنمية الصناعية مشجعة وتحتاج لمتابعة تنفيذها
بعض القرارات يتم إصدارها ولكن عند ذهاب المستثمر للحصول على تلك المزايا والخدمات يجد بعض المعوقات
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