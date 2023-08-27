اعتبر عدد من المستثمرين والصناع انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس بمثابة الخروج من عنق الزجاجة، وأسرع حلول الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى الفترة الأخيرة، مثل توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمكونات للصناعة وللسوق المحلية، ويساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى وزيادة التبادل التجارى مع الكيانات الاقتصادية الأخرى، وفتح أسواق أكبر للمنتج المصري.
مستثمرون: الانضمام لـ «البريكس» الحل الأسرع للخروج من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية
كان قادة تجمع البريكس (الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، قد أعلنوا الموافقة على انضمام 6 دول جديدة إلى
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