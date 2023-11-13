قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مؤتمر المال العقارى السابع يعد واحدا من المؤتمرات التى تحظى باهتمام من القطاع الحكومى والخاص، خاصة أنه يناقش العديد من المشكلات التى تواجه قطاع العقارات علاوة على تقديم توصيات تكون محل تقدير.
مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: 1.3 تريليون جنيه إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة فى 9 سنوات فقط
وأضاف عبد الخالق على هامش كلمته، أن السنوات الـ3 الأخيرة شهدت أحداثا عالمية كان لها تأثير مباشر على السوق المحلية، وجميعها تم مناقشته خلال مؤتمرات “المال” فى السنوات السابقة
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