تحرص المملكة المتحدة على دعم مصر فى رحلة «التحول الأخضر» من خلال استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار عن طريق مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية فى مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب ما صرحت به وفاء سعد، القائمة بأعمال مدير إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
مسؤولة بالسفارة البريطانية لـ«المال»: ندعم مسيرة التحول الأخضر فى مصر عبر استثمارات بـ1.2 مليار دولار
المملكة المتحدة تساند خطط الإصلاح لبناء اقتصاد نظيف ومستدام
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