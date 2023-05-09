لجأ عدد من مربى الماشية إلى «تفل البنجر» المحلى كبديل عن الذرة الصفراء المستوردة حيث تمت الاستعانة به بنسبة %50 بخلطة تكوين الأعلاف الحيوانية نظرا لانخفاض سعره الذى يدور حول 10 آلاف جنيه مقابل 17 ألفا لطن الذرة الصفراء المستوردة (برازيلى – أرجنتينى) بما يخفض التكاليف فى النهاية فى ظل غلاء تكاليف الإنتاج.
مزارع محلية تبدأ الاعتماد على «تفل البنجر» كبديل لأعلاف الذرة المستوردة
«تفل البنجر» يحظى بقبول وافر فى الأسواق العالمية حيث يتم تصدير 90 % من إنتاجه سنويا
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