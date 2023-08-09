كشف عدد من العاملين فى قطاع المحاصيل السكرية أن رفع سعر توريد القصب والبنجر يمثل طوق النجاه لهما بعد لجوء الكثير من المزارعين لزراعة محاصيل بديلة كالقمح والذرة، والمحاصيل الزيتية، عقب قرارات الحكومة برفع أسعار توريد الأخيرة مؤخرًا.
مزارعو قصب السكر: رفع سعر التوريد يوقف نزيف الخسائر المتواصل
كانت النقابة العامة للفلاحين قد أعلنت مؤخرًا عن موافقة الحكومة على رفع سعر طن توريد محصول القصب بقيمة 400 جنيه
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