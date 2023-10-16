ضخ صندوق «Camel Ventures» تمويلات لـ15 شركة ناشئة، باستثمارات تتخطى 200 مليون جنيه، وفقًا لما كشفه الدكتور شهاب مرزبان، الرئيس التنفيذى لشركة التمويل الرقمى القابضة «DFIN»، والتى تتولى إدارة الصندوق.
مرزبان لـ«CEO Level»: ضخ 200 مليون جنيه استثمارات «Camel Ventures» فى 15 شركة ناشئة
وذكر أن ما تم استثماره يعادل 40% من إجمالى أموال الصندوق البالغة 500 مليون، موضحًا أنه سيتم استغلال النسبة المتبقية خلال عامين
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