أكد روبير دانيال مدير معرض سيتى سكيب أن السوق المصرية تشهد أداء رائعًا للمبيعات العقارية بين كبار الشركات والعملاء بما يسهم فى تنشيط الاقتصاد وكوسيلة مهمة للادخار والحفاظ على الأموال، كما أنها تتميز بالتنوع اللافت فى المنتجات.
مدير معرض سيتى سكيب: القطاع العقارى أحد الأركان الرئيسية للاقتصاد المصرى
انخفاض قيمة الجنيه أسهم فى زيادة جاذبية المنتجات المحلية لدى الأجانب والمصريين بالخارج
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