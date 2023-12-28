بمجرد سماع كلمة «الإسكندرية» يتبادر إلى الأذهان صورة قلعة قايتباى التى تعتبر الأثر الأقدم والمُحبب لدى زوار الثغر، وعادة ما تتصدر أى برنامج سياحى لعروس البحر المتوسط أمام الوفود السياحية الأجنبية والمحلية أيضًا، ولكن بسبب التغيرات المناخية تضررت الصخرة «الأم» التى تحمل القلعة أسفل مياه البحر.
مدير عام الآثار بالثغر: «قلعة قايتباى» تتحول إلى «جزيرة هادئة» بفعل «حواجز الأمواج»
عقب إنقاذ الصخرة «الأم» الحاملة لها من التغيرات المناخية
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