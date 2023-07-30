تتبنى شركة «بلاج آند بلاى» الأمريكية للاستثمار فى الشركات الناشئة خطة طموحة تتوافق مع أهداف الحكومة المصرية بشأن دعم مناخ الإبداع وريادة الأعمال، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وذراعها التنموية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وذلك عبر بناء علاقات قوية بين مجتمع المطورين والمستثمرين الأجانب، فضلًا عن استقطاب صناديق رأسمال مخاطر جديدة للسوق المحلية.
مديرة الشركة بمصر في آخر حلقات الموسم الثاني لـ«ceo level»: «بلاج آند بلاي» تستثمر في أكثر من 1800 شركة ناشئة عالمياً منها 35 يونيكورن
حجم التمويلات يتراوح من 50 إلى 200 الف دولار.. وتوجد استثناءات
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