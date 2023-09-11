قال محمد عصمت، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى للشاشات والأجهزة المنزلية فى شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، إن السوق المحلية ما زالت واعدة فى قطاع الأجهزة المنزلية، ولم تصل بعد لمرحلة التشبع رغم تعدد العلامات التجارية وصعوبة المنافسة بينها.
محمد عصمت: السوق لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع.. وزيادة الطلب على الثلاجات من 300 إلى 400 لتر
سامسونج بدأت التركيز علي سلسلة “فريم” The Frame منذ عامين،وارتفعت مبيعاتها فى مصر بنحو 20 مرة خاصة وأنها لاقت قبولا واسعا
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