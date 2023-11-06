“قطاع جديد وضيف مميز” عنوان حلقة مثيرة من CEO Level فى موسمه الثالث، إذ استضاف حازم شريف، مقدم البرنامج ورئيس تحرير جريدة «المال»، الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة “روش” السويسرية فى مصر، التى تعد الأولى عالميًا فى مجال صناعة الأدوية الحيوية.
محمد سويلم المدير العام للشركة يكشف لـ«CEO Level»: خطة «روش السويسرية» لتوطين صناعة الأدوية الحيوية في مصر
مبيعات «روش» تتجاوز 100 مليون دولار سنويًا و%25 متوسط النمو
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