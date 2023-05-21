محللون: الاستثمارات الخارجية المنتظرة لـ«دمياط» و«بورسعيد» للحاويات تدعم تقييمات القطاع

يتوقع محللون وبنوك استثمار آفاقًا إيجابية لقطاع اللوجيستيات بدعم من ارتفاعات سعر الدولار، وتوقعات طرح دمياط، وبورسعيد بالبورصة المصرية، والتى ستنعكس إيجابًا على تقييمات القطاع، بخلاف توقعات العام الماضى التى كانت تهيمن عليها النظرة التشاؤمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على حركة التجارة الدولية، وتأثر سلاسل الإمداد.