تسعى وزارة النقل لتنشيط تجارة الترانزيت خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قربها من إنهاء العديد من المشروعات، والتى من أهمها حسب بيانات وزارة النقل محطة تحيا مصر للبضائع متعددة الأغراض فى ميناء الإسكندرية.
«محطات جديدة» و«خفض إجراءات» خطوات «النقل» لتشجيع تجارة الترانزيت.. فهل يتحقق الهدف؟
استطلعت “المال” فى هذا التقرير، آراء عدد من العاملين وخبراء القطاع، لوضع روشتة كاملة لآليات الاستفادة من المشروعات الجديدة
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