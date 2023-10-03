محرك النمو العالمى «يتعطل».. ماذا حدث للصين؟

فى عام 2008، وبينما يعانى العالم من أزمة مالية أغرقته فى ركود حاد، أعلنت الصين عن “أكبر حزمة تحفيز فى العالم» بقيمة 586 مليار دولار بهدف ضخها فى مشاريع البنى التحتية الحكومية، وقادها هذا إلى أن تصبح أول اقتصاد رئيسى يخرج من الأزمة، ثم ترسيخ مكانتها التى احتلتها لعقود كمحرك للنمو العالمى.