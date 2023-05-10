كشف تقرير حكومى صادر عن محافظة القاهرة عن الانتهاء من تنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 46.2 ألف معلم بالمراحل التعليمية الثلاث من إجمالى 61.6 ألف داخل مدارس المحافظة بالخطة التدريبية، إضافة إلى الانتهاء من حصر حجم العجز فى المعلمين فى المدارس بمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) والذى بلغ 11 ألف مدرس.
محافظة القاهرة: عجز المعلمين يصل إلى 11 ألف مدرس
عدد المدرسين بالتعليم العام انخفض خلال 2022 /2023 ليصل إلى 99 ألف معلم
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
- الوسوم
- أزمة عجز المعلمين
- عجز المعلمين