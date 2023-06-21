انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون «إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية»، معلنا الموافقة عليه فى المجموع وإرجاء أخذ الرأى النهائى بشأنه لجلسة لاحقة.
مجلس النواب ينتهى من مناقشة قانون «إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية»
شهدت الجلسة العامة مطالبات نيابية واسعة بسرعة تفعيل الجهاز عقب إقرار مشروع القانون والترويج له لجلب مزيد من الاستثمارات
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