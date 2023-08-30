أكد عدد من المتعاملين فى سوق الحبوب أن قرار وزارة التموين بإلغاء سلعة الأرز من المقررات يسهم فى تراجع أسعاره، ويخفض تكلفة الدعم للسلع، إضافة إلى زيادة المعروض منه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء موسم حصاده الأيام الحالية، متوقعين انخفاض سعر الكيلو للأبيض إلى مستويات من 17 إلى 20 جنيهًا.
متعاملون: إلغاء حصة الأرز من المقررات التموينية يخفض تكلفة الدعم ويرفع المعروض
كانت وزارة التموين تحصل على الأرز بسعر يصل لنحو 18 جنيهًا وتبيعه بحوالى 12.60 جنيه للمواطن.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post