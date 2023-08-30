متعاملون: إلغاء حصة الأرز من المقررات التموينية يخفض تكلفة الدعم ويرفع المعروض

أكد عدد من المتعاملين فى سوق الحبوب أن قرار وزارة التموين بإلغاء سلعة الأرز من المقررات يسهم فى تراجع أسعاره، ويخفض تكلفة الدعم للسلع، إضافة إلى زيادة المعروض منه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء موسم حصاده الأيام الحالية، متوقعين انخفاض سعر الكيلو للأبيض إلى مستويات من 17 إلى 20 جنيهًا.