مبيعات السيارات في مصر تنخفض خلال سبتمبر 77.1%

استمر الزخم فى العام التالى مع إغلاق 2021 عند 266 ألف وحدة مع انكماش جديد للسوق فى 2022

مبيعات السيارات في مصر تنخفض خلال سبتمبر 77.1%
أحمد شوقي

أحمد شوقي

9:50 ص, الثلاثاء, 21 نوفمبر 23

كشفت تقديرات مؤسسة فوكس 2 موف المتخصصة فى أبحاث السيارات عن انخفاض مبيعات سوق السيارات فى مصر “ملاكى وبيك اب” خلال سبتمبر 2023 للشهر الثانى والعشرين على التوالي، مع تسجيل 3549 سيارة جديدة بتراجع %77.1 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى والتى قاربت 15.5 ألف مركبة .

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أحمد شوقي

أحمد شوقي

9:50 ص, الثلاثاء, 21 نوفمبر 23