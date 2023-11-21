كشفت تقديرات مؤسسة فوكس 2 موف المتخصصة فى أبحاث السيارات عن انخفاض مبيعات سوق السيارات فى مصر “ملاكى وبيك اب” خلال سبتمبر 2023 للشهر الثانى والعشرين على التوالي، مع تسجيل 3549 سيارة جديدة بتراجع %77.1 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى والتى قاربت 15.5 ألف مركبة .
مبيعات السيارات في مصر تنخفض خلال سبتمبر 77.1%
استمر الزخم فى العام التالى مع إغلاق 2021 عند 266 ألف وحدة مع انكماش جديد للسوق فى 2022
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