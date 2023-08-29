توقع عدد من خبراء البورصة المصرية اتجاه المؤشر الرئيسى لاختبار مستوى مقاومة 18900 نقطة خلال الفترة المقبلة، إذ إن استقراره أعلى منطقة الدعم الهامة 18400 – 18500 نقطة يدفعه للاستمرار فى أدائه الإيجابى، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة، مع استمرار اتجاه المؤسسات نحو الشراء.
مؤشر «EGX30» يستكمل رحلة المستويات القياسية.. ويستهدف 18900 نقطة
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس –الإثنين– على صعود جماعى
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