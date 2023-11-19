لماذا تفشل خدمات الخطوط الملاحية الثابتة؟.. مسئولون يجيبون

تضع وزارات النقل والصناعة والتجارة والمالية تدشين خطوط ملاحية ثابتة، بندًا ثابتًا فى كل الاتفاقيات التجارية التى يتم عقدها مع التكتلات الاقتصادية المختلفة، إلا أنه لم يتم ترجمته على أرض الواقع، حتى يؤتى ثماره المتمثلة فى زيادة حجم التبادل التجارى من ناحية مع الدول الخارجية.