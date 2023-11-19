تضع وزارات النقل والصناعة والتجارة والمالية تدشين خطوط ملاحية ثابتة، بندًا ثابتًا فى كل الاتفاقيات التجارية التى يتم عقدها مع التكتلات الاقتصادية المختلفة، إلا أنه لم يتم ترجمته على أرض الواقع، حتى يؤتى ثماره المتمثلة فى زيادة حجم التبادل التجارى من ناحية مع الدول الخارجية.
لماذا تفشل خدمات الخطوط الملاحية الثابتة؟.. مسئولون يجيبون
القاضي: ضعف حركة التبادل التجارى وارتفاع أسعار النوالين أهم المعوقات
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