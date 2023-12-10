لجنة من الاتحاد الأوروبى تزور 17 مصنعاً للسمك ببرج العرب يناير المقبل

تصدير الأسماك إلى سوق الاتحاد الأوروبى توقف منذ قرابة 6 سنوات، وذلك بسبب اشتراطات استقبال السلع الغذائية.

لجنة من الاتحاد الأوروبى تزور 17 مصنعاً للسمك ببرج العرب يناير المقبل
المال - خاص

المال - خاص

11:19 ص, الأحد, 10 ديسمبر 23

قال الدكتور هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة مصانع سمر مون، ورئيس اتحاد الصناعات ببرج العرب إن لجنة  من الاتحاد الأوروبى ستزور 17 مصنع أسماك بالمدينة خلال شهر  يناير المقبل بدلا من الموعد المقرر فى وقت سابق وهو أكتوبر الماضى. 

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المال - خاص

المال - خاص

11:19 ص, الأحد, 10 ديسمبر 23