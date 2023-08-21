قال محمد كيوان الرئيس التنفيذى لشركة ايجيبت تراست إنها تقدم خدمات التوقيع الإلكترونى لتأسيس الشركات منذ عام 2017 بالتعاون مع هيئة الاستثمار إذ تعد من أوائل الكيانات التى تعاونت فى تطوير منظومة تأسيس الشركات باستخدام تكنولوجيا E-signature.
كيوان: إصدار التوقيع الإلكترونى لا يتجاوز 7 دقائق من فروع «ايجيبت تراست»
يمكن حاليا تقديم طلب تأسيس الشركات والمنشآت وسداد كل الرسوم وكذلك التوقيع إلكترونيا
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