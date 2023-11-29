كيف يرى خبراء رأس مال المخاطر استخدام الجنيه في آلية التمويل بالدين؟

أجمع خبراء رأس المال المخاطر، على أهمية وضرورة تواجد مؤسسات مصرية توفر آلية التمويل بالدين بالعملة المحلية للشركات الناشئة، مرجعين ذلك إلى عوامل عدة من أهمها تجنب الاختلاف على تقييم الكيان وخاصًة فى مراحله الأولي، وصعوبة مخاطبة تلك الكيانات للمؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك، بالإضافة إلى سهولة وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها.