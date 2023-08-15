كيف تحافظ الدول على قوتها الناعمة في كرة القدم عندما يتحدث المال؟

لطالما سيطرت الدول والحكومات فى جميع أنحاء العالم على الألعاب الرياضية والنوادى واستغلتها لأغراض دبلوماسية وسياسية، وقد تجلى هذا تاريخيا فى مناسبات عديدة مثل دورة الألعاب الأوليمبية فى برلين عام 1936 بألمانيا النازية وبطولة كأس العالم للرجبى فى جنوب إفريقيا عام 1995 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية فى سيدنى عام 2000.
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