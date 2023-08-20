استطلعت «المال» آراء المحللين الفنيين لأداء الأسهم التى خرجت من المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية والتى شملت «تعليم» لخدمات الإدارة و «ابن سينا فارما» و «شركة مستشفى كليوباترا» و «العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية- راميدا» عقب انتهاء المراجعة النصف سنوية لمؤشرات سوق المال فى يوليو الماضي.
كيف تتحرك أسهم «تعليم» لخدمات الإدارة و«ابن سينا فارما» و«مستشفى كليوباترا» و«راميدا» على الأمد القصير؟
من الصعب التنبؤ بأداء الأسهم بنهاية النصف الثانى من العام الجارى
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