اتجهت عدة شركات خاصة وجهات حكومية لاعتماد سياسات استثمارية تتسم بالسعى لتوطين عدة صناعات ذات ارتباط وثيق بمكونات التنمية العمرانية المختلفة فى كافة ربوع الجمهورية، وهو ما ظهر فى خطط وزارة الإسكان للتعاون مع عدة مصنعين لعدادات المياه الذكية بخلاف إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
كيانات حكومية وخاصة تسعى لتوطين صناعات مرتبطة بالتنمية العمرانية
نائب وزير الإسكان يلتقى شركة ألمانية متخصصة فى حلول إدارة مياه الشرب والحمأة
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