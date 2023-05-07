تتفاوض كيانات عالمية كبرى لإنتاج الذهب، تتصدرها باريك جولد الكندية وسنتامين الأسترالية، مع الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، لتحديد البنود النهائية لنموذج اتفاقيات الاستغلال والإنتاج الخاص بالمزايدة الأخيرة للبحث والتنقيب عن المعدن الأصفر فى الصحراء الشرقية، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة رفيعة المستوى فى تصريحات لـ«المال».
كيانات الذهب العالمية تفاوض الحكومة حول بنود اتفاقيات الإنتاج والاستغلال بنظام «الضرائب والإتاوة»
تتصدرها «باريك جولد الكندية» و«سنتامين الأسترالية»
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