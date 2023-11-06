كم تحتاج مصر لتحقيق استقرار سعر الصرف؟.. مصرفيون يجيبون

قال خبراء مصرفيون، إنه يجب التخلص من البضائع المكدسة فى الموانئ لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، فضلا عن توفير احتياطى نقدى قوى، فى سبيل مواجهة أى أزمات، مشيرين إلى أسباب تراجعه خلال الفترة الماضية من تداعيات كورونا وصدمة الحرب الروسية الأوكرانية التى التهمت الاحتياطى، فضلا عن التحدى الجديد فيما يتعلق بالحرب فى غزة.
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