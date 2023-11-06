كم تحتاج مصر لتحقيق استقرار سعر الصرف؟.. مصرفيون يجيبون

حمزة: أهمية توفير احتياطى نقدى ليكون حجر الزاوية للاقتصاد

كم تحتاج مصر لتحقيق استقرار سعر الصرف؟.. مصرفيون يجيبون
شروق محمود

شروق محمود

8:23 ص, الأثنين, 6 نوفمبر 23

قال خبراء مصرفيون، إنه يجب التخلص من البضائع المكدسة فى الموانئ لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، فضلا عن توفير احتياطى نقدى قوى، فى سبيل مواجهة أى أزمات، مشيرين إلى أسباب تراجعه خلال الفترة الماضية من تداعيات كورونا وصدمة الحرب الروسية الأوكرانية التى التهمت الاحتياطى، فضلا عن التحدى الجديد فيما يتعلق بالحرب فى غزة.

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شروق محمود

شروق محمود

8:23 ص, الأثنين, 6 نوفمبر 23