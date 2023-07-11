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كريم غنيم: «KMG للاستيراد» تتبنى خطة طموحا لتوطين صناعة الإلكترونيات ومواكبة المتغيرات العالمية

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وقال كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إستراتيجيتها شهدت تطورات ملموسة منذ بداية نشاطها بالسوق المصرية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والسياسية محليًّا وعالميًّا

كريم غنيم: «KMG للاستيراد» تتبنى خطة طموحا لتوطين صناعة الإلكترونيات ومواكبة المتغيرات العالمية
جريدة المال

محمود جمال

طارق رمضان

12:53 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23

تتبنى شركة KMG للاستيراد والتصدير خطة طموحًا تستهدف من خلالها المساهمة فى تنفيذ رؤية الحكومة نحو توطين صناعة الإلكترونيات، وجعل مصر مركزًا محوريًّا لها بمنطقة الشرق الأوسط.

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جريدة المال

محمود جمال

طارق رمضان

12:53 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23