تتبنى شركة KMG للاستيراد والتصدير خطة طموحًا تستهدف من خلالها المساهمة فى تنفيذ رؤية الحكومة نحو توطين صناعة الإلكترونيات، وجعل مصر مركزًا محوريًّا لها بمنطقة الشرق الأوسط.
كريم غنيم: «KMG للاستيراد» تتبنى خطة طموحا لتوطين صناعة الإلكترونيات ومواكبة المتغيرات العالمية
وقال كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن إستراتيجيتها شهدت تطورات ملموسة منذ بداية نشاطها بالسوق المصرية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والسياسية محليًّا وعالميًّا
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