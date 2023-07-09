حل كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة KMG للاستيراد والتصدير والوكيل المعتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول وإكسسواراتها؛ ضيفًا على الموسم الثانى من برنامج «ALMAL CEO LEVEL» الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال»، ويذاع كل يوم خميس على قناة ALMAL TV عبر موقع يوتيوب.
كريم غنيم : «KMG للاستيراد» بدأت برأسمال 26 ألف جنيه وانضمت لنادى المليون فى فترة وجيزة
وجه غنيم مجموعة من النصائح إلى شباب رجال الأعمال فى قطاع توزيع أجهزة الإلكترونيات على رأسها ضرورة استغلال دائرة العلاقات والمعارف الشخصية فى بداية رحلتهم العلمية
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