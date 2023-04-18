تستهدف شركة «مرسول مصر» لطلب خدمات توصيل الطعام تحقيق أرباح من السوق المحلية خلال 18 شهرا من الآن ضمن خطتها الطموح التى ترتكز على زيادة حجم أعمالها ونشر علامتها التجارية على مستوى الجمهورية والمنافسة بقوة فى نشاط «food delivery».
كريم جمال مدير الشركة لبرنامج «ALMAL CEO LEVEL»: «مرسول مصر» تستهدف تحقيق أرباح خلال 18 شهراً.. واقتحام نشاط اللوجستيات
2.5 مليار دولار حجم سوق طلب الطعام %6 منها يتم بواسطة التطبيقات
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