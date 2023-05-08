Loading...

كريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لـ « بلاج آند بلاى» : تنظيم جولة ترويجية لإيطاليا يونيو المقبل..و« إيتيدا » شريك نجاح

Loading...

خطة طموحة للتوسع فى أفريقيا

كريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لـ « بلاج آند بلاى» : تنظيم جولة ترويجية لإيطاليا يونيو المقبل..و« إيتيدا » شريك نجاح
طارق رمضان

طارق رمضان

7:00 ص, الأثنين, 8 مايو 23

تستهدف «بلاج آند بلاي» الأمريكية للاستثمار فى الشركات الناشئة زيادة حجم محفظتها بمصر خلال المرحلة المقبلة ، علاوة على ترتيب جولة ترويجية فى السوق الإيطالية لاستعراض مقومات نجاح النظام البيئى المصرى ecosystem فى دعم المطورين ورواد الأعمال خلال يونيو القادم.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

طارق رمضان

طارق رمضان

7:00 ص, الأثنين, 8 مايو 23