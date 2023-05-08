تستهدف «بلاج آند بلاي» الأمريكية للاستثمار فى الشركات الناشئة زيادة حجم محفظتها بمصر خلال المرحلة المقبلة ، علاوة على ترتيب جولة ترويجية فى السوق الإيطالية لاستعراض مقومات نجاح النظام البيئى المصرى ecosystem فى دعم المطورين ورواد الأعمال خلال يونيو القادم.
كريمة الحكيم الرئيس التنفيذى لـ « بلاج آند بلاى» : تنظيم جولة ترويجية لإيطاليا يونيو المقبل..و« إيتيدا » شريك نجاح
خطة طموحة للتوسع فى أفريقيا
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