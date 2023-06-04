عقدت “المال” لقاء موسعا مع قيادات شركة هواوى لحلول الاتصالات على هامش مشاركتها فى النسخة الأولى من معرض ومؤتمر جيتكس أفريقيا، وذلك لتسليط الضوء على سبل دعم الشركة للتحول الرقمى فى القارة السمراء ودور التقنيات الجديدة فى تحقيق التنمية المستدامة داخل دولها.
قيادات الشركة: مصر الأكبر فى منطقة الشمال.. و«هواوى» داعم قوى للرقمنة وتحديث شبكات الاتصالات
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