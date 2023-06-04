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قيادات الشركة: مصر الأكبر فى منطقة الشمال.. و«هواوى» داعم قوى للرقمنة وتحديث شبكات الاتصالات

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جاهزون لتطبيق تقنية الجيل الخامس مع شركات الاتصالات المحلية

قيادات الشركة: مصر الأكبر فى منطقة الشمال.. و«هواوى» داعم قوى للرقمنة وتحديث شبكات الاتصالات
محمود جمال

محمود جمال

7:08 ص, الأحد, 4 يونيو 23

عقدت “المال” لقاء موسعا مع قيادات شركة هواوى لحلول الاتصالات على هامش مشاركتها فى النسخة الأولى من معرض ومؤتمر جيتكس أفريقيا، وذلك لتسليط الضوء على سبل دعم الشركة للتحول الرقمى فى القارة السمراء ودور التقنيات الجديدة فى تحقيق التنمية المستدامة داخل دولها.

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محمود جمال

محمود جمال

7:08 ص, الأحد, 4 يونيو 23