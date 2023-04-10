تتبنى شركة سويفل مصر لطلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول خطة طموحة لمواصلة النمو وزيادة حجم عملياتها تستند إلى التوسع الجغرافى بالسوق المحلية، علاوة على طرح خدمات قيمة مضافة للسائقين والعملاء داخل أسطول سياراتها من أجل تيسير الرحلات على المستخدمين وخلق مصادر دخل جديدة للكباتن.
قيادات الشركة فى حوار لـ«المال»: «سويفل مصر» تواصل النمو وتحسم المنافسة بـ«خدمات القيمة المضافة»
محمد الجيار: خطة للتوسع فى 8 مدن جديدة خلال النصف الثانى من 2023
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