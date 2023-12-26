تعتزم شركة قناة السويس للموانئ الجافة والخدمات اللوجستية، المشغل لميناء القنطرة شرق الجاف، بدء التشغيل التجريبى للمشروع أواخر أبريل المقبل، ليكون الثانى الذى يفتتح لاستقبال البضائع وتخزينها بهدف تخفيف الضغط عن نظيرتها البحرية.
«قناة السويس للخدمات» تنوى التشغيل التجريبى لميناء القنطرة شرق الجاف أواخر أبريل القادم
عملية نقل البضائع من وإلى الميناء والموانئ البحرية والمناطق الصناعية تعتمد على منظومة النقل متعدد الوسائط
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