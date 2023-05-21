تواجه شركات النقل الجماعى والشاحنات ووسائل نقل مهمات العمل فى الموانئ 3 أزمات رئيسية الأولى منها: ترتبط بارتفاع قطع الغيار المستوردة وتراجع قيمة الجنيه بالتزامن ارتفاع سعر العملات الصعبة فى السوق المحلية ، والثانية: تصاعد أسعار الناقلات نفسها سواء العاملة برا أو بحرا، وأخيرا محدودية قدرتها فى جمع إيرادات تغطى مصروفاتها الأساسية.
«قطع الغيار» و«أسعار الحافلات» و«محدودية رفع الخدمات».. وسائل النقل تصارع 3 أزمات خانقة
«اللنشات البحرية» تطالب هيئات الموانئ بتحريك الإيجار
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