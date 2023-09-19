قبل أكثر من عقد، مثّل الإعلان عن انضمام جنوب أفريقيا إلى مجموعة “بريك” أو “بريكس” كما سميت لاحقا، مفاجأة مذهلة للعالم أثارت حالة من “عدم الفهم” للدوافع التى تقف وراء سعى حلفاء بهذه القوة لضم دولة أقل نفوذا بكثير لدرجة وصفها من صحيفة “الجارديان” بـ”القزم الاقتصادي” إذ ما قورنت بمن جاورتهم.
قزم اقتصادى وسط العمالقة.. كيف أثرت عضوية «بريكس» على جنوب أفريقيا في العقد المنصرم؟
قفزة هائلة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من «الحلفاء»
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