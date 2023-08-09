أصدرت وحدة الأبحاث فى مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتمانى تقريرا بعنوان «قطاع البنية التحتية فى مصر» ليركز على عرض تطورات القطاع فى الفترة الأخيرة وبحث أهم عناصر القوة والفرص المتواجدة أمامه، فضلا عن رسم توقعاتها لعام 2023 ووضع السيناريوهات المختلفة لنمو القطاع فى المرحلة المقبلة.
«فيتش سوليوشنز» تتوقع نموا سنويا لقطاع البناء في مصر بنسبة %6.8 خلال 2023
عناصر القوة تمثلت فى وجود طلب قوى على مشروعات البنية التحتية
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