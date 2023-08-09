«فيتش سوليوشنز» تتوقع نموا سنويا لقطاع البناء في مصر بنسبة %6.8 خلال 2023

عناصر القوة تمثلت فى وجود طلب قوى على مشروعات البنية التحتية

«فيتش سوليوشنز» تتوقع نموا سنويا لقطاع البناء في مصر بنسبة %6.8 خلال 2023
سارة لطفي

سارة لطفي

9:07 ص, الأربعاء, 9 أغسطس 23

أصدرت وحدة الأبحاث فى مؤسسة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتمانى تقريرا بعنوان «قطاع البنية التحتية فى مصر» ليركز على عرض تطورات القطاع فى الفترة الأخيرة وبحث أهم عناصر القوة والفرص المتواجدة أمامه، فضلا عن رسم توقعاتها لعام 2023 ووضع السيناريوهات المختلفة لنمو القطاع فى المرحلة المقبلة.

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سارة لطفي

سارة لطفي

9:07 ص, الأربعاء, 9 أغسطس 23