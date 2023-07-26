توقعت «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، استمرار زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر من العام الجاري وحتى عام 2027 بمعدل نمو سنوي %5.4 فى المتوسط خلال فترة التوقعات، مرجحةً توافد نحو 71.7 مليون سائح فى تلك الفترة، وذلك فى ظل تمتع البلاد بموقع جغرافى متميز، وأنماط سياحية متنوعة.
«فيتش سوليوشنز» تتوقع توافد 71.7 مليون سائح لمصر خلال الفترة من 2023 إلى 2027
زيادة فى الأعداد بمتوسط نمو سنوي %5.4 خلال 5 أعوام
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