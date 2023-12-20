توقع السفير التركى بالقاهرة، صالح موتلو شين، الانتهاء من اتفاق مبادلة العملة المحلية مع مصر العام المقبل، لاسيما أن هناك بنودًا فنية خاصة بالاتفاق يعمل بنكا القاهرة وأنقرة المركزيان عليها .
فى تصريحات لـ«المال»: سفير تركيا يتوقع الانتهاء من اتفاق مبادلة العملة مع مصر العام المقبل
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش حفل الموسيقى التركية الكلاسيكية الذى نظمته السفارة يوم الخميس الماضي
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