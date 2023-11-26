فولكس فاجن جروب تقتنص 26.1% من مبيعات الملاكي بالاتحاد الأوروبي

ارتفعت مبيعات فولكس فاجن جروب من السيارات الملاكى بالاتحاد الأوروبى بنسبة %20.5 خلال أول 10 أشهر من السنة الحالية لتصل 2 مليون و291 ألف وحدة مقابل مليون و901 ألف فى نفس الفترة من العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية %26.1 من مجمل المبيعات المسجلة على مستوى المنطقة مقابل %25.2.