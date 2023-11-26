ارتفعت مبيعات فولكس فاجن جروب من السيارات الملاكى بالاتحاد الأوروبى بنسبة %20.5 خلال أول 10 أشهر من السنة الحالية لتصل 2 مليون و291 ألف وحدة مقابل مليون و901 ألف فى نفس الفترة من العام الماضى، لتستحوذ على حصة سوقية %26.1 من مجمل المبيعات المسجلة على مستوى المنطقة مقابل %25.2.
فولكس فاجن جروب تقتنص 26.1% من مبيعات الملاكي بالاتحاد الأوروبي
اقتنصت أودى المركز الثالث بمبيعات 478 ألف وحدة تقريبا مقابل 382 ألفًا
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