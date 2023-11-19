تتبنى شركة فودافون مصر خطة لمواجهة الزيادات المتتالية فى تكاليف التشغيل مقابل ثبات سعر الخدمة، رغم ارتفاع معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية، تتمثل فى تحسين كفاءة العمليات وتنفيذ برامج للاستثمار فى شبكة البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة مما يسهم بدوره فى تقليل تكاليف الصيانة.
«فودافون مصر» تواجه زيادة التكاليف بتحسين كفاءة العمليات وتقليل فرص الصيانة
المناطق الريفية والأكثر احتياجا تستحوذ على %40 من الشبكة
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post