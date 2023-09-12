فاينانشيال تايمز: البنوك المركزية بأمريكا اللاتينية تعلن النصر في معركة التضخم

نيويورك تايمز:رفع الفائدة لكبح الأسعار «طريقة مؤلمة لا مفر منها»

فاينانشيال تايمز: البنوك المركزية بأمريكا اللاتينية تعلن النصر في معركة التضخم
أحمد فراج

أحمد فراج

9:51 ص, الثلاثاء, 12 سبتمبر 23

بدأت البرازيل وهى إحدى الأسواق الناشئة الأكثر سرعة ونشاطا فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ، فى تخفيف سياستها النقدية إذ تجنى أمريكا اللاتينية فائدة التحرك بوتيرة أسرع من دول مجموعة السبع لمحاربة التضخم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز البريطانية».

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أحمد فراج

أحمد فراج

9:51 ص, الثلاثاء, 12 سبتمبر 23