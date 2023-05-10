علمت «المال» من مصادر مطلعة فى سوق السيارات أن شركة «فاو جروب» الصينية أجرت مفاوضات مع عدد من الشركات المحلية ورجال الأعمال المصريين حول إمكانية إسناد وكالتها الحصرية لهم، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طرازات العلامة الفاخرة “هونشي” من خلال أحد الوكلاء المحليين يتولى مهام استيراد المركبات وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.
«فاو جروب» تبحث عن تعيين وكيل جديد في مصر
الشركة الصينية مهتمة بزيادة حجم أعمالها سوق السيارات المحلية من خلال اختيار إحدى الكيانات المحلية
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