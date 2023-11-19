نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية مؤخرًا لقاءً موسعًا بين مسؤولين إدارات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و أعضاء مجلس إدارة لجنة منتجات الألبان لمناقشة آلية اعتماد منشآت تصنيع الأجبان فى القائمة البيضاء داخل الهيئة بما ينعكس على أدائهم وتطوير أعمالهم فى الفترة المقبلة.
«غرفة التجارة» تنظم ندوة عن اعتماد مصانع الأجبان بالقائمة البيضاء
مصانع الأجبان ليست معنية بتلك المشكلة طالما أنها تعبأ منتجاتها فى أكياس بلاستيكية داخل العبوة الصفيح
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post