واصل قطار برنامج CEO Level محطاته المتنوعة فى موسمه الثالث، اذ تناول فى حلقته الجديدة المتاحة للجمهور الأن على ALMAL TV بموقع يوتيوب، قطاع التمويل متناهى الصغر و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر حوار مميز مع عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذى لشركة «إرادة».
عمرو أبوالعزم الشريك فى حوار مع «CEO Level»: «إرادة» تخطط لاقتناص صدارة سوق التمويلات متناهية الصغر
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