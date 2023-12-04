عمرو أبوالعزم الشريك فى حوار مع «CEO Level»: «إرادة» تخطط لاقتناص صدارة سوق التمويلات متناهية الصغر

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عمرو أبوالعزم الشريك فى حوار مع «CEO Level»: «إرادة» تخطط لاقتناص صدارة سوق التمويلات متناهية الصغر
جريدة المال

أحمد علي

أحمد أبوسيف

11:31 ص, الأثنين, 4 ديسمبر 23

واصل قطار برنامج CEO Level محطاته المتنوعة فى موسمه الثالث، اذ تناول فى حلقته الجديدة المتاحة للجمهور الأن على ALMAL TV بموقع يوتيوب، قطاع التمويل متناهى الصغر و المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر حوار مميز مع عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس و الرئيس التنفيذى لشركة «إرادة».

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جريدة المال

أحمد علي

أحمد أبوسيف

11:31 ص, الأثنين, 4 ديسمبر 23