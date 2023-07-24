حل علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري ، ضيفًا على برنامج «CEO Level» متحدثًا عن أبرز ملامح خطط البنك الإستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الرقمية، إلى جانب مسيرته الشخصية فى مجال العمل المصرفى منذ عمله فى بنك باركليز، مرورًا بالبنك الأهلى المصري، وأخيرًا البنك الزراعي.
علاء فاروق رئيس مجلس إدارة «الزراعي المصري» لـ«CEO Level»: نحن بنك الشمول المالي الأكبر على مستوى القطاع
«الزراعى» يتوجه لرقمنة خدماته.. ويتبنى خطة إعادة هيكلة شاملة
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