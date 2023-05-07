حلَّ المهندس علاء خضر الرئيس التنفيذى لشركة سكوب مصر العقارية، ضيفًا على برنامج “CEO Level” متحدثًا عن الخطط المستقبلية للشركة، وخططها على المديين المتوسط والبعيد، والتى من ضمنها مشروع تطوير هضبة المقطم، بإجمالى إيرادات متوقعة تفوق 80 مليار جنيه.
علاء خضر الرئيس التنفيذى لـ ««CEO Level»: «سكوب العقارية» تتسلح بالهدوء لإدارة استثمارات بإيرادات تفوق 80 مليار جنيه فى مصر
السوق العقارية المحلية ضمن الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل
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