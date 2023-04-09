كشف الدكتور أحمد عساف، رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية للخدمات الاستشارية، عن القيام بفصل النشاطين التجارى والخدمى عن الدينى فى مشروع تطوير ميدان المساجد بمنطقة أبو العباس بالإسكندرية، موضحا أنه تمت مراعاة تسكين جميع الباعة الحاليين بالميدان فى أماكن مُخصصة لهم بخريطة التطوير المُنتظر، فى ظل الانتهاء من الدراسات الخاصة بأعمال التطوير.
«عساف»: تطوير ميدان المساجد يرتكز على الفصل بين النشاطين التجارى والدينى
271 مليون جنيه تكلفته المُقترحة
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